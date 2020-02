Messi al Newell’s Old Boys, l’affare è possibile. Il vicepresidente: “Dipende dal padre…”

Lionel Messi in Argentina al Newell’s Old Boys. Perché no? Questo il desiderio di tanti argentini che vorrebbero vedere il proprio beniamino tornare a casa. Intervistato da AS, il vice presidente del club Cristian D’Amico ha affermato che vedere La Pulce con una nuova maglia non è poi una cosa così impensabile, nonostante sia molto difficile.

SOGNO – “Come tifoso io sogno che Leo torni a casa. Sappiamo che è una cosa che ha dichiarato anche lui pubblicamente, perché ama molto questo club”, ha spiegato D’Amico. “Ovviamente non è semplice, visto tutto ciò che Messi rappresenta, ma sarebbe il sogno di tutti gli argentini”. “Quanto è realmente credibile un suo arrivo? Le possibilità che lui torni dipendono dal padre. Noi lo amiamo moltissimo e questa è casa sua. Sappiamo che è molto amato anche a Barcellona ed è da ammirare per tutto quello che ha fatto. Problemi dal punto di vista economico? Da quel punto di vista per noi è impossibile competere. Ma il ritorno di Messi è un qualcosa che va oltre il Newell’s, dipenderebbe da tutti gli argentini. Messi come Maradona qui? Maradona significa molto per noi. Diciamo che è l’altro miglior giocatore del mondo. Il suo amore per la nostra maglia è un qualcosa che ci riempie di orgoglio”.