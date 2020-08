Messi al Nizza, Vieira ci prova? “Qui sarebbe miglioramento della sua qualità di vita…”

Dove andrà a giocare Lionel Messi? Il rebus sul futuro dell’argentino accompagna proprio tutto il mondo del calcio. Dalla Spagna, all’Italia, passando per l’Inghilterra e la Francia. Proprio in Ligue 1, c’è uno spettatore interessato e non è il potente Psg, bensì il Nizza. Chiedere a Patrick Vieira, allenatore dei rossoneri, che in conferenza stampa ha dato vita ad un curioso e simpatico siparietto.

Vieira: “Messi? Al Nizza miglioramento della qualità di vita”

Intervenuto in conferenza stampa, Vieira ha ricevuto qualche domanda sulla situazione tra Barcellona e Messi e ha risposto con grande ironia: “Se mi interesserebbe Messi? Beh, penso che dopo il Barcellona, ​​il Nizza sarebbe un progresso naturale nella sua carriera e per la sua qualità di vita”, ha detto in modo scherzoso il mister francese.

Insomma, dopo l’Inter, il Manchester City, il Psg anche il Nizza si candida per avere Messi. Vieira, tra lo scherzo e il sogno, ci prova…

