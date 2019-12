Messi, allenamento in palestra… osservando se stesso! Fra gol e super giocate

Da chi può imparare il migliore al mondo se non… dal migliore al mondo? Sta circolando sul web in queste ore la fotografie di Leo Messi paparazzato in palestra, in Argentina, mentre corre sul tapis-roulant. Mentre si allena, in maniera del tutto individuale, alza lo sguardo e osserva un televisore in cui lo stesso Messi esulta dopo un gol con la maglia del Barcellona, alzando le braccia al cielo. Una motivazione ulteriore che deriva da se stesso, per una seduta particolare che unisce voglia di migliorarsi a grande gioia nell’ammirarsi in grandi gesta compiute in passato. E che certamente compirà nel futuro.