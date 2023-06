Messi all’Inter Miami, ecco quando l’esordio in America

Si chiude un capitolo, se ne apre un altro. Lionel Messi lascia il Psg per volare in America, con l'intenzione di chiudere la propria carriera con la maglia dell'Inter Miami. Ma... quando farà effettivamente l'esordio con la sua nuova squadra? Ebbene, l'argentino dovrebbe debuttare il prossimo venerdì 21 luglio, in occasione della sfida di Coppa di Lega contro il Cruz Azul. A confermarlo è stato lo stesso presidente del club Jorge Mas ai microfoni del The Guardian: "Stiamo cercando di aumentare la capienza dello stadio, passando dai 3000 ai 3200 posti. La richiesta di biglietti è dieci volte superiore al normale... è incredibile!".