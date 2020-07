Messi ancora al Barcellona ma… solo con un taglio allo stipendio

Da una parte Lionel Messi, dall’altra Josep Maria Bartomeu. In casa Barcellona sono loro due i protagonisti assoluti degli ultimi giorni. Il campionissimo argentino e il patron blaugrana, per motivi diversi, sono passati alla cronaca e probabilmente non se ne andranno così facilmente. Il momento particolare in Liga e le questioni legate al futuro della Pulce restano temi caldissimi del club catalano.

Messi: futuro incerto

Se il presidente Bartomeu ha rassicurato tutti sul futuro di Messi al Barcellona, c’è chi ancora non è del tutto convinto del futuro dell’argentino, soprattutto se le condizioni dettate dalla dirigenza blaugrana dovessero essere confermate. Secondo El Chiringuito Tv, infatti, i vertici dirigenziali del Barcellona hanno in programma di ridurre lo stipendio del capitano. Bartomeu informerà presto Messi della decisione di abbassargli lo stipendio. Questo potrebbe influire e non poco sul futuro, già piuttosto in bilico della Pulce. Se Messi resterà in Catalogna non sarà certo per motivi economici dunque. Sul numero 10 potrebbero presto muoversi alcune squadra: dal Manchester City al Psg, con la suggestione Newell’s Old Boys…

