Messi contro Griezmann? In Spagna interpretano un post social come una frecciata al francese

Novanta minuti seduto in panchina ad osservare i compagni vincere un match delicato come quello contro il Siviglia. I problemi di Antoine Griezmann al Barcellona tornano a galla dopo l’esclusione dalla gara del francese decisa dal tecnico Koeman. A far discutere, però, non è solo la serata da spettatore del campione del mondo, bensì un post social… di Lionel Messi. In Spagna, alcune foto pubblicate dall’argentino su Instagram sarebbero state associate a nuovi dissapori tra il 10 e il 7 blaugrana.

Messi e il post pro Braithwaite “contro” Griezmann

Come riporta Culé Mania, sito specializzato che segue le vicende del mondo blaugrana, il post social di Messi, successivo alla vittoria del Barcellona contro il Siviglia, non pare lasciar dubbi. Infatti, La Pulce ha pubblicato alcune foto che ritraggono alcuni dei momenti della sfida. Tre immagini su quattro vedono Messi in azione o da solo, mentre l’ultima lo vede abbracciato a Martin Braithwaite che da tutti è descritto come il rivale numero uno di Griezmann per un posto accanto all’argentino.

Proprio quest’ultima foto, infatti, sembrerebbe la conferma di come l’olandese ex Leganes sia stato scelto da Messi come partner ideale in campo al posto di Griezmann. I due avrebbero molta più sintonia nei movimenti rispetto a quanto ne abbiamo l’argentino e il francese. Da sottolineare anche come Braithwaite sia entrato solo negli ultimi minuti della sfida al posto di Dembelé e che pochi istanti dopo il suo ingresso in campo, proprio il numero 10 abbia fatto gol chiudendo la sfida col Siviglia sul 2-0.