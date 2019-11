Messi da record anche…al Circo: lo spettacolo in suo onore verso quota 100 mila spettatori

Inredibile ma vero, Lionel Messi continua a fare record su record. Non solo in campo, anche…al Circo. Lo spettacolo in suo onore ideato dal Cirque du Soleil sta avendo grande successo. Come riporta Sport, infatti, ‘Messi 10’, questo il nome scelto dalla nota compagnia, sta per raggiungere i 100 mila spettatori.

Un risultato incredibile commentato anche dal direttore creativo McKeown: “Ad un mese dalla premiere, siamo davvero orgogliosi. Il primo spettacolo è stato incredibile ma poi anche i successivi sono stati pazzeschi con tanta, tantissima gente. Uno sera dopo l’altra”. “La cosa bella è il modo in cui le persone interagiscono e alla fine ci dicono che sia stato bello come una partita di calcio”. Lo spettacolo dedicato a Messi sarà ancora al Circo sino al 4 gennaio e si punta ad ottenere risultati ancora maggiori.