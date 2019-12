Messi da record: ancora una volta 50 gol in un anno solare. Nona volta in dieci anni

Per un campione come Leo Messi parrebbe talmente scontato che non ormai non fa più notizia. Invece la notizia c’è, perché quando accade a un giocatore di segnare almeno 50 gol nell’arco di un anno solare non si può non parlarne. Segnando infatti un’altra rete nel successo odierno dei blaugrana per 4-1 in casa contro l’Alavés, il fuoriclasse argentino ha raggiunto esattamente quota 50 reti nel 2019, peraltro in 55 partite giocate, qualcosa di straordinario. Nel 2018 erano 51 e nel 2017 ben 54, sta di fatto che negli ultimi dieci anni è capitato ben 9 volte che Messi andasse a segno almeno 50 volte. Naturalmente anche questi numeri strepitosi hanno inciso nella votazione per il Pallone d’Oro: la Pulce ha recentemente vinto il suo sesto riconoscimento personale della sua carriera ricca di soddisfazioni.