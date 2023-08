Ottavo gol in cinque gare per Messi che cambia ancora esultanza e trascina i suoi in semifinale di Leagues Cup.

L'Inter Miami ha vinto 4-0 contro Charlotte in Leagues Cup e, esattamente come le precedenti quattro partite, anche questa volta nel tabellino ci finisce Lionel Messi. La Pulce ci ha preso gusto e ha messo la firma sulla gara segnando a quattro minuti dalla fine la rete del definitivo poker. Tutto facile per il campione del mondo argentino con il compagno Campana bravo ad approfittare di un errore della difesa, mettere il pallone in mezzo e trovare appunto il 10 pronto a siglare un rigore in movimento.