Messi, dopo il Psg ci sarà l’Inter Miami: Beckham insiste con l’argentino

Il proprietario dell'Inter Miami vuole mettere a segno il colpo per il 2023

Dall'Inghilterra si susseguono forti rumors secondo cui per La Pulce ci sarebbe il forte pressing di David Beckham che lo vorrebbe nel suo Inter Miami dopo la conclusione del contratto con i parigini. A riportare le voci di mercato è il Mirrora cui hanno poi fatto eco tanti altri tabloid inglesi e non solo. Da quanto si apprende, Messi avrebbe acquistato diversi immobili a Miami nelle scorse settimane e già in quell'occasione l'ex Spice Boy aveva tentato l'approccio per convincerlo ad accettare la sua proposta.