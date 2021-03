Messi e Fabregas insieme in MLS per volontà… delle mogli

Lionel Messi e Cesc Fabregas di nuovo nella stessa squadra. Non si sa quando e non si sa neppure per quale team. L’unica certezza, stando a quanto riportato da CBS Sports, è che i due si ritroveranno in MLS.

Secondo quanto si apprende dal media, la cui notizia viene riportata anche da Marca nella sua versione inglese, La Pulce del Barcellona e il centrocampista attualmente al Monaco, andranno a giocare insieme in America per… volontà delle rispettive mogli.

Messi e Fabregas in MLS insieme

Il futuro dei due campioni potrebbe essere in una squadra di MLS. Decisive in questo senso sarebbero le mogli dei due giocatori che, legate da un stretto rapporto di amicizia, avrebbero spinto e sarebbero riuscite a convincere i due ad una nuova, e forse ultima, esperienza nel mondo del pallone negli States. Messi e Fabregas potrebbero dunque ritrovarsi in America dopo aver giocato insieme al Barcellona.

Non è detto che questo accada già al termine di questa annata viste le rispettive condizioni contrattuali. Da una parte le vicende note del caso Messi. Dall’altra, il contratto del centrocampista che è ancora legato al Monaco fino al 2022. In ogni caso, nel futuro dei due, dovrebbe esserci l’esperienza oltreoceano grazie alle consorti.