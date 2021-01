Messi e lo scoop di El Mundo, il comunicato del Barcellona: “Pronti a prendere le opportune azioni legali”

“Viste le informazioni pubblicate oggi sul quotidiano El Mundo in relazione al contratto professionale firmato tra l’FC Barcelona e il giocatore Lionel Messi, il Club si rammarica che sia stato divulgato pubblicamente, trattandosi di un documento esclusivamente privato disciplinato dal principio di riservatezza tra i partiti”, si legge nella nota del club catalano pubblicata in questi minuti.

“L’FC Barcelona nega categoricamente ogni responsabilità per la pubblicazione di questo documento e intraprenderà le opportune azioni legali contro il quotidiano El Mundo, per i danni che potrebbe causare in seguito a questa pubblicazione. L’FC Barcelona esprime il suo pieno sostegno a Lionel Messi”.

Queste le parole della società blaugrana sullo scoop di El Mundo riguardo le cifre sul contratto di Messi.