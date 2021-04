Messi: “Essere capitano del Barcellona è speciale. Ora vogliamo la Liga…”

Il 10 argentino potrebbe aver mandato un segnale in ottica futura

Messaggio d'amore da parte di Lionel Messi al Barcellona . Il 10 argentino, capitano e protagonista della finale di Copa del Rey vinta dai blaugrana, ha parlato al termine della partita mostrandosi in tutta la sua felicità per la vittoria del trofeo. Come riporta Goal, La Pulce si è detta orgogliosa di far parte della squadra e di esserne in leader e ne ha parlato ai canali ufficiali del club.

"Mi dispiace per i fan. Non poter festeggiare con la nostra gente è un peccato. La situazione è quella che è e ci dobbiamo convivere. È un peccato. Le coppe sono sempre speciali e alla gente piacciono molto. Sono abituati a vincere e siamo sicuri che sono comunque contenti di questo traguardo".

Una piccola analisi sulla stagione in generale: "Penso sia stato difficile per noi soprattutto all'inio dell'anno. Abbiamo perso dei punti per inesperienza. Poi siamo diventati più forti e siamo stati molto bravi ad entrare nella lotta (in campionato ndr). Ci dispiace per la partita contro il Real Madrid. Sicuramente speravamo in un altro risultato nel Clasico".