Va detto che, come sottolineato da Marca, Messi non è il solo giocatore ad aver raggiunto quota 44 trofei. Infatti, il record dell'argentino è condiviso con un altro campionissimo. Di chi si tratta? Di Dani Alves che, però, non sembra potrà avere modo di vincerne altri vista la sua situazione attuale complicata.