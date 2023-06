Messi fa i complimenti a Guardiola: “Meritava la Champions, è il migliore”

I complimenti arrivano da destra e da sinistra e se a scomodarsi è uno come Lionel Messi, vuol dire che sono tutti meritati. Ci riferiamo alla vittoria della Champions League da parte del Manchester City, con volto copertina proprio quello di Pep Guardiola: "Meritava di vincere la Champions League, è il miglior allenatore al mondo" ha dichiarato l'argentino a AS. Ed è proprio sotto la gestione di Pep che la pulce vinse due delle sue quattro "coppe dalle grandi orecchie", negli anni 2008-2009 e 2010-2011. Oggi tocca ai citizens, che proprio in questi giorni festeggiano in città il treble stagionale. Tutto merito di un allenatore diverso, non come gli altri.