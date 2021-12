Messi fa più ricco il PSG: vendute un milione di maglie

L'asso argentino fa grande il suo club anche fuori dal campo

L'effetto Messi per il PSG si vede anche a livello economico. Con l'arrivo a Parigi, dopo aver lasciato il Barcellona, l'attaccante argentino ha fatto più ricco il club parigino che ha venduto quasi un milione di maglie con il cognome dell'argentino sulla casacca. La cifra sarebbe ancora più alta se non fosse per i ritardi di produzione causati dalla pandemia. “Messi è una grande risorsa. Da un punto di vista commerciale, il suo impatto è enorme. L'anno scorso abbiamo venduto più maglie di qualsiasi altro club ma quest'anno ancora di più grazie all'argentino. La domanda è cresciuta di almeno un buon 30-40%. Sì, l'interesse è enorme per Messi. Se avessimo potuto produrre ancora più magliette, le avremmo vendute tutte", ha ammesso il direttore commerciale del PSG Mark Armstrong.