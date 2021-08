Messi, fazzoletti impregnati di lacrime all’asta per un milione di dollari

Il campione argentino come Re Mida

Leo Messi come Re Mida. Mentre vanno a ruba le maglie numero 30 del PSG con il nome della stella argentina, potrebbe costituire un investimento senza precedenti anche il fazzolettino di carta impregnato dalle sue lacrime durante la conferenza stampa di addio a Barcellona. Qualcuno ha raccolto i fazzoletti nel cestino e li ha messi all'asta per un milione di dollari. L'annuncio è apparso sulla piattaforma Mercado Libre . L'annuncio dice anche che il fazzoletto contiene il muco nasale di Messi "adatto per la futura clonazione". La partenza di Messi dal Barcellona è stata resa nota il 5 agosto. L'argentino ha firmato un contratto con il club catalano, ma l'accordo non è stato approvato dalla Liga. Poi il trasferimento al Psg con un biennale da 40 milioni netti a stagione.