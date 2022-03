Messi fischiato e stufo del Psg: il padre chiama il Barcellona per il clamoroso ritorno

L'argentino scontento a Parigi potrebbe fare ritorno in blaugrana

Lionel Messi potrebbe fare ritorno al Barcellona dopo appena una stagione di assenza. La bomba di mercato arriva, come riporta AS, da Gerard Romero, che spiega come in queste ultime ore ci siano stati dei contatti da parte del padre dell'argentino, nonché suo agente, Jorge Messi e la società catalana.