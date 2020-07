Messi furioso col Barcellona: stop a rinnovo e addio nel 2021

Lionel Messi potrebbe lasciare il Barcellona. Questa volta non si tratterebbe della solita bomba di mercato ma di pura realtà. Secondo Cadena Ser, il momento difficile dei blaugrana avrebbe fatto prendere questa amara decisione all’argentino, molto legato alla squadra catalana.

Messi: stop a rinnovo e addio nel 2021

La distanza dal Real Madrid in classifica in Liga, il mancato feeling con staff tecnico e mister ma soprattutto un progetto non vincente starebbero portato Lionel Messi a pensare all’addio. Secondo Cadena Ser, infatti, La Pulce avrebbe deciso di sospendere le trattative per un prolungamento del contratto con il club. Tra le motivazioni ci sarebbe l’intenzione del giocatore di non diventare una problema per la società – come spesso descritto dai media in riferimento a determinate vincende interne nello spogliatoio -. Allo stesso tempo Messi non avrebbe gradito il modo in cui il Barcellona stava gestendo la questione legata al suo rinnovo con continue fughe di notizie. Risultati scadenti e momento no, hanno fatto il resto. Messi avrebbe deciso di porre fine al rinnovo con l’idea di partire nel 2021.

LE NEWS DI GOSSIP QUI