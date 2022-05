Messi, futuro scritto: acquisterà 35% dell’Inter Miami e sarà giocatore nel 2023

L'argentino ha deciso il proprio futuro

Ancora un anno in Europa, poi, Lionel Messi partirà per una nuova esperienza negli Stati Uniti. Sembra essere deciso il futuro de La Pulce che, secondo Alex Candal di Direct TV, come riportato da AS , avrebbe già pronto un accordo con l' Inter Miami che lo vedrebbe avere un doppio ruolo.

Per l'argentino quindi ci sarebbe un'ultima annata in Europa col Paris Saint-Germain, quasi certamente, e poi un'avventura di non si sa bene quale durata nella Major League Soccer. Non resta che attendere eventuali annunci per capire se le indiscrezioni diventeranno realtà.