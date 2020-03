Messi ha il mal di trasferta, ma se non segna lui il Barcellona non vince

E’ veramente complicato trovare nei statistici nella carriera di Leo Messi. L’argentino difficilmente delude le aspettative e spesso riesce a trascinare da solo il Barcellona. In questa stagione la “Pulce” ha dovuto fare a meno del suo compagno di reparto preferito, Luis Suarez e questo ha inciso e non poco nel suo rendimento, soprattutto fuori casa.

MAL DI TRASFERTA – Dopo il ko nel Clasico, Messi ha raggiunto la nona gara stagionale senza gol in trasferta. Un dato sorprendente considerate le medie statistiche del fenomeno di Rosario. Uno zero nella casella dei gol e uno in quella degli assist che certificano il momento di difficoltà di Messi lontano dal Camp Nou.

MESSI-CENTRICA – Ma se Messi non riesce a infilare la palla nel sacco, i compagni di certo non aiutano. Finora in campionato, tutte le vittorie del Barcellona hanno portato la firma del 10. Nessun’altro si è rivelato decisivo durante una giornata storta dell’argentino.