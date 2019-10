Messi: “Ho deciso di non firmare un contratto a vita col Barcellona. Neymar? Alcuni soci non lo vogliono…”

Lunga e interessante intervista rilasciata da Lionel Messi a Radio Metro. L’attaccante del Barcellona, premiato di recente con la sesta Scarpa d’Oro della carriera, ha parlato del suo futuro in blaugrana ma anche di mercato e dei rumors passati su Neymar, asso del Psg.

BARCELLONA – Tempo fa si parlava di un contratto a vita. Lo hanno fatto anche con Iniesta. Non voglio un contratto che mi leghi in questo modo perché non so come sarò in futuro. Voglio competere e continuare a lottare per obiettivi, non per un contratto a vita. Ovviamente rimarrei qui una vita ma voglio giocare sentendomi libero senza costrizioni”, ha detto Messi.



NEYMAR – Sull’ex compagno che sembrava poter tornare in blaugrana ma alla fine è rimasto a Parigi: “Neymar? Parliamo spesso. Abbiamo un gruppo con lui e Luis (Suarez ndr) che continuiamo a mantenere vivo con messaggi. Il problema di O’Ney è complicato. È difficile andare via dal Psg, come lo è stato andare via da Barcellona. Ci sono molte persone e soci del club che non vogliono. Non vogliono il suo ritorno”.