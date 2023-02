Messi, il fratello: “Tornare al Barcellona? Prima bisogna cacciare Laporta”

Il fratello di Lionel Messi, Matías ha parlato al canale Twitch 'Labajada10' di suo figlio Tomy, del possibile ritorno di Leo Messi al Barcellona. Nella chat gli chiedono se Messi tornerebbe in quella che era casa sua e lui risponde con un aneddoto personale rivelando la sua opinione in merito: "Ho un ritaglio dal portale online Sport.es, sul Barcellona, ​​che dice 'Messi dovrebbe tornare al Barcellona' e ho sottotitolato 'hahahha non torniamo a Barcellona e se torniamo facciamo una bella pulizia. Butteremo fuori Joan Laporta, ingrato. La gente avrebbe dovuto prendere una posizione per cacciare Laporta e far rimanere Messi. Il museo dell'FC Barcelona è il museo di Messi. Gli spagnoli sono traditori, faranno allo stesso modo di come è stato fatto a Ronaldinho".