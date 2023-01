Messi in MLS, Neville ci crede: “Ci vuole tempo, ma perché no?”

L'Inter Miami spera ancora di accogliere in squadra Lionel Messi . Il campione del mondo argentino può decidere di chiudere la sua carriera in Florida, trasferendosi già a giugno. In tal senso, però, va detto che in queste settimane il sette volte Pallone d'Oro sta trattando il rinnovo di contratto col Psg.

Ad ogni modo, in terra americana, ci sperano ed in particolare non si sono arresi. La conferma è arrivata dalle parole di Phil Neville, manager appunto dell'Inter Miami, che si è così esposto sulla vicenda: "Qualsiasi accordo per un Designated Player di questo livello è complicato. Ci vuole tempo, ma perché no?", le parole del tecnico. "Credo che potrebbe succedere. La MLS è ormai vista come un grande campionato dai giocatori di tutto il mondo. Se dovesse arrivare Messi, saremmo tutti felici. Sarebbe bello giocare con i migliori e imparare da loro".