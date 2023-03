Messi in MLS? Potrebbero offrigli di diventare proprietario di un nuovo club

La MLS disposta a tutto pur di convincere Messi ad andare in America. Continuano i rumors sul futuro de La Pulce che dopo il Psg potrebbe pensare di cambiare aria e campionato. Da ormai tanti mesi si parlare della possibilitò di vedere il sette volte Pallone d'Oro volare in Major League Soccer, magari all'Inter Miami, squadra di Beckham.

Adesso, nuovi rumors ipotizzano anche come La Pulce verrà convinta. L'agente specializzato in trasferimenti in MLS, Jérôme Meary, ha parlato del "caso Messi" a Téléfoot, spiegando che l'idea è quella di rendere l'argentino proprietario di una nuova squadra americana. "Al momento credo che la percentuale di possibilità di vedere Messi in MLS sia tra il 10 e il 20%. Ma penso che la MLS stia facendo di tutto per portarlo da loro. Potrebbero proporgli di diventare proprietario di una nuova squadra del campionato. Un po' come successo con David Beckham all'Inter Miami".