Messi in Premier League? Robertson dice no: “Egoisticamente, non lo voglio…”

Lionel Messi farebbe le fortune di qualsiasi squadra e, ovviamente, anche del Paese e del campionato, in cui andrebbe a giocare. Ma se dovesse finire in Premier League, magari al Manchester City, non tutti ne sarebbero così contenti. Come riportano Metro e Goal, infatti, Andrew Robertson, difensore del Liverpool, ha apertamente affermato di non volerlo vedere nel campionato inglese.

Robertson: “Messi in Premier League? No, vorrei rimanesse al Barcellona”



“Messi in Inghilterra? Da un punto di vista del tutto egoista spero che rimanga al Barcellona”, ha detto Robertson senza giri di parole. “So che probabilmente è il miglior giocatore al mondo e il fatto che possa andare a rinforzare i nostri rivali non sarebbe un buon segno”, ha proseguito in riferimento al possibile passaggio di Messi al Manchester City. “Messi è un calciatore fantastico, in Premier League porterebbe la stessa passione mostrata in Liga. Credo che il nostro club (il Liverpool ndr) abbia escluso una sua firma, quindi in Premier League non lo voglio”. “Al Barcellona c’è molta incertezza, dovrebbero risolvere al più presto questo dilemma. Se verrà ce ne occuperemo, sarà bello per i ragazzi giocare contro di lui. Ci ho giocato contro due volte e una è stata la gara più difficile che abbia mai affrontato: bisogna stare sempre in guardia perché può spuntare dal nulla e farti male”.



