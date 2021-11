Messi infortunato per il Psg ma convocato dall’Argentina: Leonardo non ci sta

Il dirigente parigino non vuole far partire La Pulce per gli impegni con la Nazionale

Redazione ITASportPress

Non è la prima volta che accade di vedere un caso simile. Un calciatore infortunato per il club ma convocabile, e convocato, dalla propria Nazionale. In questa circostanza, però, difficile non parlarne dato che si parla di Lionel Messi. La Pulce è out per un problema al ginocchio e non ha disputato le ultime gare del Paris Saint-Germain. Eppure, il sei volte Pallone d'Oro sembra intenzionato a presentarsi a rapporto con l'Albiceleste dopo la chiamata di Scaloni per le gare di qualificazione a Qatar 2022.

Una problematica della quale ha parlato il direttore generale del Psg Leonardo ai microfoni de Le Parisien: "Non siamo d'accordo a lasciar andare un giocatore che non sta bene o che è in fase di riabilitazione", ha detto il dirigente parigino. "Non ha alcun senso e questo tipo di situazioni devono essere definite da una normativa FIFA". Parole che preannunciano una dura battaglia da parte del club che è preoccupato che le condizioni fisiche di Messi possano peggiorare ulteriormente con gli impegni con l'Argentina.