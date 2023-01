Messi, Instagram bloccato dopo Mondiale: “1 milione di messaggi ricevuti e…”

Troppi messaggi privati, notifiche e chissà cosa altro per Messi fresco campione del mondo che non riusciva a leggere e tantomeno a rispondere a nessuno: "C'erano messaggi che non avevo nemmeno il tempo di leggere. È molto bello ricevere un tale riconoscimento da altri atleti e colleghi. Non mi piace molto rispondere o commentare le foto ma in questo caso non potevo proprio".