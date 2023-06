Messi, l’addio al Psg e la frecciata social del figlio di Aguero ai parigini

Il ragazzo, infatti, ha pubblicato un commento sotto al post del Psg dove si ringraziava Messi per quanto fatto. Le sue parole, però, sono sembra una vera frecciata a tutta la società: "Era mucho para ustedes", le parole del figlio del Kun. Di fatto "era troppo per voi".

Evidentemente, il giovane ragazzo non ha preso bene il modo in cui è stato trattato l'argentino durante la sua permanenza a Parigi e nel giorno dell'addio ha voluto togliersi alcuni sassolini. Un bel caratterino per il figlio del Kun...