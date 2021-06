Messi: “L’Argentina mai dipesa da me. Arrivato momento di vincere Copa America”

La Pulce pronta al debutto in Copa America con la sua Albiceleste

Lionel Messi è pronto a guidare l' Argentina verso la vittoria della Copa America. Il sei volte Pallone d'Oro sarà in campo con l'Albiceleste contro il Cile questa sera ma ha già voluto mandare un segnale a compagni e avversari. Come riportano Olé e TyC Sports, La Pulce è carica e confida molto nella forza dei suoi.

IL MOMENTO GUSTO - "La nazionale argentina non è mai dipesa da me. Cerchiamo sempre di costruire una squadra forte e unita. Se non saremo una squadra veramente forte, sarà difficile raggiungere i nostri obiettivi e le nostre vittorie", ha detto Messi. "Penso che ora siamo forti proprio come squadra. La maggior parte dei giocatori ha lavorato insieme per molto tempo. Abbiamo già giocato la Copa America, quindi abbiamo un'esperienza più importante rispetto al passato. Ci stiamo ancora allenando e penso che siamo sulla strada giusta. Credo sia arrivato il momento di andare a giocarci le nostre chance per vincere".