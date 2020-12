Messi, le ‘accuse’ dell’attaccante del Cadice: “Mi ha promesso la maglia ma poi non me l’ha data…”

Una sconfitta che ha fatto tanto discutere e che ha preceduto anche quella più fresca in Champions League contro la Juventus. In casa Barcellona si torna a parlare del k.o. col Cadice in Liga e a farlo, ma facendo riferimento ad un curioso episodio avvenuto al termine della sfida, è stato l’attaccante Alberto Perea.

Intervistato da El Desmarque, il numero 10 del Cadice ha rivelato una “promessa non mantenuta” da parte di Lionel Messi.

Alberto Perea: “Messi mi ha promesso la maglia ma alla fine non me l’ha data”

Singolare episodio raccontato dall’attaccante del Cadice Alberto Perea che ha confidato di essere rimasto deluso da quello che è stato una sorta di inganno da parte di Lionel Messi: “Prima della partita ho chiesto a Messi se poteva scambiare le maglie con me a fine gara e lui mi ha fatto una promessa”, ha raccontato l’attaccante. “Ma quando l’incontro è finito e gliel’ho chiesto di nuovo, mi ha detto che l’aveva già dato. Ma secondo me non era vero. Non mi ha neppure guardato. Alla fine l’ho scambiata con Sergio Busquets che già conoscevo e penso sia una bella maglia per la mia collezione”.