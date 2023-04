Messi, le chat con Xavi e il ritorno al Barcellona: parla da giocatore blaugrana

Il futuro di Lionel Messi resta ancora un punto interrogativo ma alcune recenti indiscrezioni farebbero pensare a cosa potrebbe accadere nella prossima stagione. Il ritorno al Barcellona potrebbe diventare realtà e a confermarlo sarebbe Catalunya Radio che ha parlato di come l'argentino sia in continuo contatto con l'allenatore blaugrana, ed ex suo compagno, Xavi .

Il media iberico ha spiegato come La Pulce e il mister dei catalani si sentano per messaggio e parlino parecchio della squadra blaugrana. Dal modulo ai risultati fino al clima che si respira nell'ambiente. Non mancano anche dei dettagli particolari che farebbero capire come Messi si senta a tutti gli effetti già parte della squadra.