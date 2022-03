Messi, le critiche dai media diventano un caso nello spogliatoio del Psg

La Pulce non è contenta a Parigi

Che l'avventura di Lionel Messi in quel di Parigi non stia andando come ci si attendeva è sotto gli occhi di tutti. Pochi gol, prestazioni opache e anche qualche lamentela di troppo verso l'atteggiamento dei media nei suoi cnfronti. Ebbene sì, perché secondo quanto riportato da Le Parisien, La Pulce non sta grandendo le aspre critiche ritenute ingiustificate che sta ricevendo da quando ha indossato la maglia del Psg.