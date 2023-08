Messi lo batte, ma Velasco fa festa: “Mi ha dato la sua maglia. Non lo dimenticherò mai”

La gioia del calciatore argentino che, nonostante la sconfitta del suo Dallas contro l'Inter Miami, ha festeggiato per aver scambiato la maglia con Messi.

Non solo le emozioni del campo tra Inter Miami e Dallas. In Leagues Cup c'è stato modo di vivere grande entusiasmo e gioia anche dopo il fischio finale della gara, terminata poi ai rigori. Se la scena sul terreno da gioco se l'è presa Lionel Messicon due reti da urlo, lo stesso è accaduto a fine match quando la Pulce e Alan Velasco, attaccante argentino rivale del campione del mondo, si sono ritrovati al centro del campo per scambiarsi la maglia.