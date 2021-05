Messi, l’ultimo messaggio inviato a Bartomeu e rapporti rotti dopo… arrivo di Griezmann

La rottura tra La Pulce e l'ex patron è stata causata da una mancanza di fiducia andata ad aumentare col passare del tempo

DALLA CHAMPIONS A... GRIEZMANN - Dopo la sconfitta per 8-2 del Barcellona ad opera del Bayern Monaco nella passata edizione della Champions League, Messi aveva cercato di forzare la mano per l'addio di Bartomeu . Quella, però, sarebbe stato solo l'ultima goccia. Infatti, il clima tra il calciatore e l'ex presidente si era già rovinato in passato con alcuni comportamenti che non sarebbero stati graditi dal 10 argentino.

Si inizia dall'anno prima di quella sconfitta contro i tedeschi in Champions quando, sempre nella massima competizione per club, dopo la clamorosa uscita contro il Liverpool, il presidente Bartomeu avrebbe chiesto a Messi di "scegliere" o comunque dire la sua sul futuro di mister Valverde. Dal canto suo l'argentino aveva risposto di non essere lui a dover prendere tali decisioni e, pubblicamente, aveva anche affermato che il problema non era il tecnico. Successivamente, come noto, ci fu l'arrivo di Setien sulla panchina blaugrana.