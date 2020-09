Messi: “Mio messaggio d’addio Suarez? Ho detto ciò che pensavo. Ho lasciato correre troppe cose…”

Nel corso della lunga ed interessante intervista rilasciata da Lionel Messi a Sport, La Pulce è tornata anche sull’addio di Luis Suarez e il messaggio social che gli ha voluto dedicare con tanto di frecciata al Barcellona in merito al trattamento riservato al bomber uruguaiano.

Messi: “Ho lasciato correre troppe cose…”

Se da una parte Messi ha fatto mea culpa per il caso scoppiato, promettendo massimo impegno per riportare in alto il Barcellona, dall’altra il 10 argentino ha ancora molti conti in sospeso con la società: “Chi mi conosce sa che non sono capace di giocare in altra maniera se non quella per vincere e dare il massimo”, ha detto La Pulce. “Questo ho fatto per tutta la mia carriera e non cambierà certo ora”.

Ma nonostante le parole di grande impegno, ecco l’ennesima stoccata al club: “Le mie parole sull’addio di Suarez? Sinceramente ho solo detto ciò che sentivo in un momento difficile per me. Capisco che qualcuno pensi che avrei dovuto star zitto o lasciar correre ma non era possibile. Non questa volta. Ho lasciato correre già troppe cose e tante cose mi hanno fatto male nelle ultime settimane. Diciamo che quello è stato il mio modo di esprimerlo”.

