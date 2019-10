Messi: “Mondiale con l’Argentina? Della mia carriera penso che non cambierei nulla”

Rompe il silenzio Lionel Messi, che è appena tornato dall’infortunio col Barcellona ma nell’intervista rilasciata in esclusiva a TyC Sports ha parlato soprattutto del suo grande cruccio, non aver vinto la Coppa del Mondo con la Nazionale argentina: “Mi sarebbe piaciuto essere campione del mondo, ma non penso che cambierei nulla nella mia carriera. Questo mi è toccato, quello che Dio ha dato a me, e credo che sia abbastanza. Da piccolo assolutamente non sognavo nemmeno tutto ciò che poi ho vissuto dopo, una carriera molto più grande di quanto avrei potuto immaginare”. Insomma, come dargli torto? Parliamo di uno dei più grandi calciatori di sempre, che nella sua avventura professionale, tranne quella coppa con la Nazionale, ha vinto davvero tutto…