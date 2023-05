Messi nella bufera: viaggio in Arabia mentre i compagni si allenano

Un viaggio in Arabia mentre in compagni si allenano. Messi nel mirino della stampa francese.

L'ennesima sconfitta stagionale del Psg ha creato nuovi attriti nell'ambiente parigino. Non solo la contestazione dei tifosi alla squadra dopo la gara persa col Lorient, ma anche qualche possibile frizione tra gli stessi calciatori. In particolare L'Equipe ha sottolineato un comportamento di Lionel Messi che potrebbe essere oggetto di nuove ombre...

Da quanto si apprende, infatti, all'indomani della sfida persa in Ligue 1, era previsto un allenamento per tutta la squadra per rimettersi a lavoro e ritrovare la giusta concentrazione. Tutti presenti agli ordini di Galtier ma non Messi.