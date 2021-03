Messi, niente addio al Barcellona. Rivaldo: “Lo vedo felice. Penso possa restare un altro anno”

Dopo aver detto la sua sul potenziale ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, Rivaldo, storico ex campione brasiliano, ha voluto parlare anche del destino di Lionel Messi che, nonostante i tanti rumors d’addio al Barcellona, potrebbe essere ancora a tinte blaugrana.

Rivaldo e il futuro di Messi

Parlando a Betfair, Rivaldo è convinto che qualcosa sia cambiato nel futuro di Lionel Messi e che La Pulce possa rimanere in terra catalana: “Il Barcellona sta migliorando nelle ultime settimane, sfruttando la forma eccellente di Messi e l’entusiasmo derivante dall’elezione di un nuovo presidente. Messi sembra molto più connesso e felice dall’arrivo di Laporta, un presidente che conosce bene. Per questo motivo, comincio a credere sempre di più che potrebbe raggiungere un accordo e firmare un nuovo contratto per rimanere nel club ancora per qualche anno”.

