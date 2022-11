Messi, non solo Psg e Barcellona: Guardiola ci prova per portarlo al City

Secondo El Nacional, infatti, dopo il Mondiale in Qatar, Messi potrebbe decidere di riabbracciare il suo ex manager con cui, al Barcellona, ha fatto magie e vinto tantissimo. Molto dipenderà chiaramente dalle intenzioni anche del Psg che sembra intenzionato a proporre un rinnovo molto importante all'argentino per farlo rimanere in Francia. Staremo a vedere cosa succederà e quale sarà la decisione del sette volte Pallone d'Oro. Chissà che l'esito del torneo iridato appena iniziato non possa anche influire, in un senso, o in un altro...