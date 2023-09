Messi paperone, ha comprato una casa da oltre 10 milioni di euro

Lionel Messi si è già ambientato in quella che sarà la sua nuova casa, l'Inter Miami. Ma per quanto riguarda l'abitazione in cui soggiornerà il campione argentino e tutta la sua famiglia, per ora, solo pochi rumor. E secondo queste voci, riportate da RMCSport, l'attaccante ha di recente acquistato una villa nei pressi di Miami, in una zona turistica denominata "Fort Lauderdale". Questa, oltre che essere una zona molto tranquilla, è particolarmente vicina al centro d'allenamento del club e al Lockhart Stadium rendendo quindi semplici e veloci gli spostamenti. La casa è immensa ed ha una superficie totale di 976 metri quadrati. Presenta un totale di otto camere da letto e tutti i confort, una piscina, una palestra e una spa. Per permettersela, Leo Messi ha dovuto sganciare la modica cifra 10 milioni di euro.