Non solo le maglie. Lionel Messi fa fare magie agli incassi dell' Inter Miami specie in queste ore di attesa per il possibile debutto che dovrebbe avvenire oggi nella partita di Leagues Cup contro i messicani del Cruz Azul.

La conferma arriva dal sold out della gara comunicato dal club via social ma soprattutto dai prezzi dei biglietti che si sono potuti leggere dai canali ufficiali della società. Sul sito dell'Inter Miami si parte da 245 euro per il più economico, fino a più di 1.000 euro per quello maggiormente costoso. Un costo davvero elevato ma che ancora deve trovare un "rialzo". Quale? Quello dei bagarini.