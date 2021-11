Messi, problemi al ginocchio: vola a Madrid per curarsi

La Pulce si è infortunata nelle scorse settimane

Vuole tornare a giocare e segnare per il suo Psg e per l'Argentina. Parliamo di Lionel Messi che è stato pizzicato a Madrid per delle cure particolari a seguito del problema avuto al ginocchio. Assente contro il Lipsia in Champions League e sostituito all'intervallo della gara di Ligue 1 contro il Lille, il sei volte Pallone d'Oro si è recato nelle scorse ore in Spagna per cominciare la riabilitazione nell'ambulatorio di fisioterapia rigenerativa TVA.