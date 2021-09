Messi-Psg: un contratto da 110 milioni netti in tre anni…

Svelate le cifre del contratto de La Pulce a Parigi

A svelarli è L'Equipe che in prima pagina oggi ha messo in luce le cifre che il fenomeno argentino andrà a guadagnare nei suoi tre anni di contratto con i francesi: ben 110 milioni di euro in tre anni. Il quotidiano transalpino ha rivelato le condizioni salariali del contratto che lega il sei volte Pallone d'Oro al club parigino fino al 2024. All'interno sarebbero inseriti molti bonus singoli e di squadra che permetterebbero, in caso Messi dovesse centrarli tutti, di arrivare alla cifra record e massima di 110 milioni di euro netti: 30 questa stagione, 40 la seconda e altri 40 milioni per la terza (stagione opzionale).