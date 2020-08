Messi, pugno duro col Barcellona: non si presenta ai test per il coronavirus

Giornata di visite mediche e test anti coronavirus in casa Barcellona. Soprattutto mattinata di grande attesa per vedere se Lionel Messi si sarebbe presentato o meno visti i grandi rumors di mercato che lo circondando. Da quanto si apprende dai media spagnoli che hanno seguito live l’arrivo di tutti i calciatori, La Pulce non si sarebbe vista nella cittadella sportiva blaugrana.

Messi: niente visite mediche

Niente da fare: era prevista per le 10:15 la visita medica di Lionel Messi nella cittadella sportiva del Barcellona, ma il fuoriclasse di Rosario non si è presentato. Rottura totale tra lui e il Barcellona che sembrano ormai ad un passo dall’addio.

Presenti, invece, gli altri calciatori. Tra i primi a presentarsi Jordi Alba, arrivato nei minuti insieme al mister Koeman. Ha risposto all’appello anche Luis Suarez, anche lui dato per partente. Presenti anche Arturo Vidal e Gerard Piqué. L’unica assenza fatta registrare è proprio quella di Messi che continua il suo braccio di ferro col club.

