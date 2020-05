Messi punge: “Giocando come prima dello stop difficile vincere la Champions”

Ancora Lionel Messi e ancora parole non banali che faranno parlare. L’attaccante del Barcellona è stato intervistato da Sport sul momento della squadra e sulla possibilità dei blaugrana di un nuovo approccio al gioco e al campo dopo lo stop forzato per l’emergenza coronavirus. Per La Pulce, il club può vincere tutto, ma per farlo qualcosa dovrà cambiare.

Non come prima: Messi è chiaro

La ricetta per vincere, soprattutto in Champions League, è una sola: la musica deve cambiare. Messi parla chiaro e spiega: “Forse, questa sosta forzata può avvantaggiarci, ma vediamo se possono iniziare le competizioni e poi ci toglieremo ogni dubbio”, ha detto l’argentino. “Verificheremo il livello che abbiamo o al quale possiamo arrivare solamente dopo che inizieremo a giocare. Problemi con Setien? Credo che Setien abbia frainteso ciò che ho detto o forse gli hanno spiegato male cosa intendevo dire. Quello che ho detto è che giocando come avevamo giocato le ultime partite prima dello stop, era evidente che avremmo potuto vincere la Champions. Non ho mai dubitato del modello di gioco che abbiamo e non ho dubbi che si possa vincere tutto, ma non giocando in quel modo. Ora, ciascuno ha la propria opinione e tutte sono rispettabili. La mia si basa sull’esperienza anche perché ho avuto la fortuna di giocare ogni anno la Champions e so che non è possibile vincerla se avessimo continuato a giocare come prima dello stop”, ha chiuso Messi.