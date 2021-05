Messi, rebus futuro: vuole restare al Barcellona ma i parenti lo vogliono al Psg

La Pulce tra Barcellona e Psg

Quale futuro per Lionel Messi ? La Pulce del Barcellona è combattuta su quale potrà essere la sua prossima destinazione. Fino a poche settimane fa l'addio sembrava certo, eppure, adesso, le cose sembrano essere cambiate. L'arrivo di Joan Laporta come presidente, una seconda parte di stagione importante seppur priva di gioia in Liga e un mercato che potrebbe vedere il suo caro amico Sergio Aguero arrivare in Catalogna a "tenergli compagnia".

In Francia, però, hanno pochi dubbi sulle pressioni che il numero 10 blaugrana stia subendo per lasciare la Catalogna. Pressioni che arriverebbe dalla stessa famiglia dell'argentino. Le Parisien racconta di come Messi avrebbe quasi deciso di rimanere al Barcellona che che tra i parenti stretti c'è chi lo spingerebbe all'esperienza al Paris Saint-Germain. In modo particolare sarebbero il padre e uno dei fratelli a provare a forzare la mano a La Pulce per vederla giocare a Parigi.