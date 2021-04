Messi resta al Barcellona? La mossa vincente è prendere… Haaland

L'ipotesi di mercato per convincere La Pulce a restare in maglia blaugrana

Potrebbero esserci novità importanti in merito al futuro di Lionel Messi . La radio catalana 'Rac 1' da sempre molto vicina al Barcellona e all'attuale presidente Joan Laporta ha rivelato nelle ultime ore che la dirigenza blaugrana starebbe pensando ad un piano preciso per garantirsi il rinnovo di contratto de La Pulce.

Secondo quanto si apprende, Laporta sa che in questo momento non può garantire l'attuale contratto monstre a Messi e ha fatto sapere al diretto interessato che vorrebbe trovare un accordo a cifre ridotte. Tra le altre novità ci sarebbe un futuro da ambasciatore per La Pulce dopo l'addio al calcio ma non solo.