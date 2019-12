Messi rivela: “Il segreto delle mie punizioni? Studio… i portieri”

Lionel Messi, fresco di sesto Pallone d’Oro, ha rivelato un piccolo segreto riguardo alla sua abilità di calciare le punizioni. Parlando al sito ufficiale del Barcellona, l’argentino ha rivelato di aver migliorato la qualità dei tiri da fermo studiando nel dettaglio… i portieri.

ANALISI – “Il mio segreto per i calci piazzati? È vero che ho iniziato a dedicare più tempo allo studio dei portieri”, ha ammesso Messi. “ Seguo i loro movimenti, se fa un passo o meno, come si trova posizionata la barriera. Sicuramente, adesso, sto studiando un po’ di più queste cose. Ecco perché tutto è diventato possibile. Serve lavorare, studiare e allenarsi. Serve molto l’allenamento per migliorare”.



