Messi rivela: “Volevo lasciare Barcellona”

Lionel Messi avrebbe potuto lasciare il Barcellona. Lo ha ammesso lo stesso calciatore argentino ai microfoni di Rac 1 riferendosi ad un periodo piuttosto buio della sua esperienza in Spagna quando, nel 2016, fu accusato, insieme al padre, di evasione fiscale e finì anche in tribunale.

Messi: “Volevo lasciare Barcellona”

“A quel tempo, con il caos che si era creato con la questione del fisco, volevo andare via. Volevo lasciare Barcellona. Ma non per il Barcellona proprio andare via dalla Spagna”, ha raccontato Messi. “Mi sembrava di essere trattato davvero male e non volevo più rimanere a Barcellona. Nessuno mi ha mai mandato un’offerta per andare in un altro club perché tutti sapevano che volevo rimanere al Barcellona. Ma non posso nascondere che è stato molto difficile per me e per la mia famiglia. Le persone non sapevano molto di ciò che accadeva in quel periodo”. E ancora: “La verità è che è stato difficile per tutto quello che è successo ma se posso tirare un sospiro di sollievo almeno penso che i miei figli erano ancora troppo piccoli per capire cosa stesse succedendo. Questa è una consolazione per me”. All’epoca Messi e suo padre risultarono colpevoli di frode fiscale per 4.1 milioni di euro tra il 2007 e il 2009. Successivamente la pena detentiva venne trasformata in una multa salata sia per lui che per suo padre. Dopo quel momento, Messi ha confessato di essere stato contento di essere rimasto: “Prima di tutto per me e la mia famiglia. Non volevo cambiare città e perdere gli affetti, i legami con le persone e gli amici. Mi sarebbe dispiaciuto perdere tutto questo se me ne fossi andato”.